Hubert Hurkacz wkrótce w TOP5? Wojciech Fibak nie ma złudzeń

Po zwycięstwie w Halle Hubert Hurkacz stał się jednym z faworytów do wygrania zbliżającego się wielkimi krokami Wimbledonu. Polak zaprezentował się w Niemczech ze znakomitej strony, w finale pokonał samego lidera rankingu Rosjanina Daniiła Miedwiediewa. Kilka dni temu Wojciech Fibak w rozmowie z Interią przyznał, że w Londynie możliwy jest polski dublet, zwycięstwo zarówno Igi Światek jak i 25 letniego wrocławianina.

- Hubert jest na szczycie mojej listy jeśli chodzi o faworytów do wygrania Wimbledonu. Jeszcze niedawno temu był na 10-12 miejscu do zwycięstwa w tym turnieju, teraz po triumfie w Halle bukmacherzy przesunęli go na piątą-szósta pozycję. Tuż za nim wymieniłbym Matteo Berrettiniego, Felixa-Augera-Aliassime i Novaka Djokovicia, który nie zagrał jednak w żadnym turnieju przygotowawczym.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Wojciech Fibak dla Interii: Oni są bardziej cwani od Hurkacza. Wideo INTERIA.TV

- Rafael Nadal, to same znaki zapytania. Jemu zawsze przejście z kortów ziemnych na trawiaste zajmuje więcej czasu. W pierwszych rundach Wimbledonu zazwyczaj miał problemy, choć dwa razy wygrał turniej więc nie można o nim zapominać. W tym roku wygrał już Australian Open i Roland Garros. Gdyby zwyciężył w Londynie stanąłby przed wielką szansą zdobycia wielkiego szlema - mówi nam druga rakieta Europy w latach 1977-1981.

Wojciech Fibak: Hubert Hurkacz wkrótce w pierwszej piątce rankingu ATP

Wojciech Fibak przewiduje, że poza sukcesem w Wimbledonie Hubert Hurkacz już wkrótce może dołączyć do ścisłej światowej czołówki. Obecnie Polak zajmuje dziesiąte miejsce w rankingu ATP.

- Nie ma żadnego powodu, aby Hubert nie mierzył w pierwszą piątkę. Dla Rafaela Nadala to może być ostatni sezon, tak się mi wydaje. Stefanos Tsitsipas nie może się jakoś mentalnie odnaleźć, widać, że jest w kryzysie. Felix-Auger Aliassime ma problem z backhandem, trochę pod tym względem odstaje od tych najlepszych tenisistów. Alexander Zverev ma problem z nogą, Dominik Thiem nie może powrócić do dobrego grania.

- Hubert wygląda na gracza najbardziej wszechstronnego wśród tych dobijających się do czołówki. Wszystko wskazuje na to, że profesjonalizm i talent naszego tenisisty się przebijają. Wydaje się, że wszystko układa się już po jego myśli - zakończył zwycięzca 536 meczów singlowych i 536 meczów w grze podwójnej w ATP.

Rozmawiał Zbigniew Czyż

Wimbledon 2022. Kiedy i gdzie oglądać transmisje?

Transmisje Wimbledonu 2022 w dniach 27 czerwca - 10 lipca zapowiadają się niezwykle ciekawie. Oprócz meczów Igi Świątek i Huberta Hurkacza, w akcji zobaczymy najlepszych tenisistów świata. Wimbledon będzie transmitowany na sportowych antenach Polsatu. Mecze Świątek, Hurkacza i innych skomentują między innymi Dawid Olejniczak czy Marcin Muras.



Szczegółowy plan transmisji Wimbledonu 2022 będzie dostępny na stronie Polsatsport.pl. Mecze Świątek i Hurkacza na Wimbledonie będzie można oglądać w najwyższej jakości w telewizji na sportowych antenach Polsatu oraz w Internecie i na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.