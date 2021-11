Hurkacz ma szanse, by po raz pierwszy w życiu awansować do tradycyjnego turnieju mistrzów. Pewna udziału w kobiecym turnieju jest już Iga Świątek, natomiast Hurkacz wciąż walczy o przepustkę do Turynu.

Obecnie polski tenisista rywalizuje w turnieju ATP w Paryżu, gdzie w środę pokonał Tommy'ego Paula i awansował do trzeciej rundy.



Hubert Hurkacz przed życiową szansą

- Zacząłem dziś naprawdę bardzo dobrze. Gra wyglądała solidnie pod każdym względem. Niestety pod koniec pierwszej partii role nieco się odwróciły i to Tommy zaczął grać świetnie, a ja nie mogłem odnaleźć zgubionego rytmu - powiedział Hurkacz w rozmowie z Onetem Sport.



- Cieszę się, że w najważniejszym momencie pierwszego seta obroniłem kilka break pointów i wróciłem do lepszej dyspozycji. Za mną bardzo ważne zwycięstwo. Dzięki temu mam szansę walczyć o ćwierćfinał w Paryżu i o ATP Finals w Turynie - dodał najlepszy polski tenisista.

Turniej ATP Finals w Turynie odbędzie się dniach 14-21 listopada.

