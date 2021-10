To rekordowe miejsce Huberta Hurkacza to pozycja 11., którą zajmował w lipcu tego roku. Teraz niewiele mu brakuje, gdyż w najnowszym rankingu WTA okupuje miejsce 12. Do jedenastego Kanadyjczyka Félixa Auger-Aliassime brakuje mu 20 punktów, a dalej pierwszą dziesiątkę zamyka Roger Federer, którego Polak w tym roku już pokonał. Właśnie w lipcu, gdy wspiął się tak wysoko i wydawało się, że zaraz wkroczy do pierwszej dziesiątki.



W ten weekend Hubert Hurkacz nie zdołał awansować do ćwierćfinału turnieju tenisowego ATP w San Diego. Przegrał z Asłanem Karacewem.

Kolejnym Polakiem w światowym rankingu jest Kamil Majchrzak, który zajmuje 117. pozycję. Awansował o dwa miejsca.



Iga Świątek wysoko w rankingu

Wśród kobiet Iga Świątek utrzymała bardzo wysokie, czwarte miejsce na świecie. Magda Linette zajmuje miejsce 55., co oznacza że spadła o jedno. Najwyższym miejscem w jej karierze była lokata 33. Zajmowała ją w lutym 2020 roku, tuż przed wybuchem pandemii. Magdalena Fręch jest teraz na 107. pozycji na świecie, a Katarzyna Kawa - 160.