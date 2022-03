Hubert Hurkacz w czwartej rundzie ATP Miami

Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Miami. Polski tenisista osiągnął to, pokonując w trzeciej rundzie Asłana Karacjewa. Wrocławianin zrobił kolejny krok w stronę obrony tytułu. Następnym przeciwnikiem 25-latka będzie zwycięzca meczu Lloyd George Harris - Yoshihito Nishioka.

