Hubert Hurkacz w ćwierćfinale w Monte Carlo. Znakomity mecz Polaka

Kolejny dobry turniej najlepszego polskiego tenisisty po Miami Open, w którym dotarł do półfinału. O ile jednak na Florydzie jego postawa nie mogła zaskoczeniem, to w Księstwie już tak. W ubiegłym roku wygrał tylko jeden mecz na nawierzchni ziemnej a w tym sezonie już trzeci.

Znakomity tie break Hurkacza

Pierwszy set spotkania z Vinolasem-Ramosem toczył się pod dyktando serwujących. Pierwszą okazję na przełamanie podania rywala miał Hurkacz, ale doszło do tego dopiero w ósmym gemie. Hiszpan obronił dwa break pointy.

Do końca seta obaj zawodnicy pewnie wygrywali swoje gemy. Doszło do tie breaku. To był bardzo dobry okres gry polskiego zawodnika. Skróty, asy serwisowe, pewne uderzenia z backhandu - zaskakiwał nimi Ramosa-Vinalosa. Stracił w tie breaku tylko dwa punkty.

Grigor Dimitrow rywalem Hurkacza. Grali ze sobą w ubiegłym roku

Hiszpan, choć to jeden z najlepszych w ATP specjalista od gry na mączce (niedawno wygrał turniej w Cordobie, dał się całkowicie zdominować Hurkaczowi. Na początku drugiego seta długo nie był w stanie wygrać gema. Przegrywał już 0:4 i dopiero potem wykorzystał swój serwis.

Wrocławianin bardzo szybko wygrywał gemy przy własnym podaniu. W drugim secie do stanu 5:2 stracił w nich regularnie tylko po punkcie.

W ósmym pojawiła się presja. Serwował, by wygrać cały mecz. Hurkacz był dalej niewzruszony. Podawał bardzo pewnie, a w ostatniej akcji pozwolił sobie na spektakularne zagranie serv & volley. Nie stracił w tym gemie punktu. Zakończył mecz po półtorej godzinie.



W ćwierćfinale rywalem Hurkacza będzie Grigor Dimitrow. 30-letni Bułgar kiedyś był trzeci w ATP, dziś jest 29. W Monte Carlo pokonał Nikoloza Baszilaszwiliego, Duszana Lajovicia i - co było największą niespodzianką - rozstawionego z numerem 4 Caspera Ruuda.

Dimitrow zawsze potrafi być groźny. Z Polakiem grał raz. W ubiegłym roku pokonał go po zażartym (o wygranej decydował tie break w trzecim secie) i bardzo dobrym meczu w ćwierćfinale Indian Wells. Hurkacz ma szansę na rewanż.



Olgierd Kwiatkowski

III runda ATP Masters 1000 Monte Carlo Open (pula nagród 5 415 410 euro)

Hubert Hurkacz (Polska, 11) - Albert Ramos - Vinolas (Hiszpania) 7:6 (2), 6:2