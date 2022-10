Hubert Hurkacz utrzymał pozycję w rankingu ATP

W czołówce doszło do trzech zmian - Rosjanin Andriej Rublow awansował na ósme miejsce, Amerykanin Taylor Fritz spadł na dziewiąte, natomiast o trzy pozycje awansował Auger-Aliassime, który obecnie zamyka pierwszą dziesiątkę.

Na 11. miejscu pozostaje Hurkacz, który do wyprzedzającego go Kanadyjczyka traci 70 punktów. Od poniedziałku obaj tenisiści powalczą o powiększenie dorobku w Antwerpii w turnieju ATP 250 na kortach twardych.

Do pierwszej setki rankingu ATP zbliżył się Kamil Majchrzak, który awansował o siedem pozycji i obecnie jest 104. Pozostali Polacy zajmują miejsca poniżej dwusetnego.

Hurkacz zajmuje natomiast dziewiątą lokatę w rankingu ATP Race, który obejmuje wyniki wyłącznie w danym roku kalendarzowym i na bazie którego ośmiu najlepszych tenisistów sezonu zakwalifikuje się do turnieju ATP Finals. Pewnych startu w Turynie może być pięciu zawodników - czołowa czwórka tego zestawienia, czyli Hiszpanie Carlos Alcaraz i Rafael Nadal, Norweg Casper Ruud oraz Grek Stefanos Tsitsipas, ale też... 10. w klasyfikacji Novak Djoković. W przypadku Serba decydujące jest spełnienie dwóch warunków, czyli triumf w co najmniej jednym turnieju wielkoszlemowym - w jego przypadku to Wimbledon, a także liczba punktów w sezonie, która gwarantuje miejsca w czołowej 20 rankingu The Race.

Polak, by mieć możliwość zaprezentowania się, podobnie jak przed rokiem, w Alpitour Arena musi się znaleźć w "siódemce" zestawienia, o ile wśród najlepszych ośmiu graczy sezonu zabraknie Djokovicia. Obecnie Hurkacza wyprzedzają Fritz - do niego wrocławianin traci 160 punktów, a także Auger-Aliassime - różnica między nimi wynosi 340 punktów.

Impreza ATP Finals w Turynie odbędzie się w dniach 13-20 listopada.

1. Carlos Alcaraz (Hiszpania) 6460 pkt

2. Rafael Nadal (Hiszpania) 5810

3. Casper Ruud (Norwegia) 4930

4. Stefanos Tsitsipas (Grecja) 4885

5. Daniił Miedwiediew (Rosja) 3555

6. Andriej Rublow (Rosja) 3440

7. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3065

8. Taylor Fritz (USA) 2885

9. Hubert Hurkacz (Polska) 2725

10. Novak Djoković (Serbia) 2720