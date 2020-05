29. w światowym rankingu Hubert Hurkacz zajął trzecie miejsce w towarzyskim turnieju tenisowym UTR Pro Match Series, który był rozgrywany w West Palm Beach na Florydzie. W ostatnim meczu Polak pokonała Amerykanina Tommy'ego Paula (57. ATP) 4:1, 0:4, 4:1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hubert Hurkacz dla Interii o turnieju na Florydzie. Wideo INTERIA.TV Tenis Hubert Hurkacz pokonał Reilly'ego Opelkę 4:2, 1:4, 4:2 w fazie grupowej UTR Pro Match Series

W finale imprezy zagrają inny Amerykanin Reilly Opelka (39.) i Serb Miomir Kecmanović (47.).

Reklama

Drugi dzień rywalizacji Hurkacz zaczął od pokonania Opelki 4:2, 1:4, 4:2, ale nie wystarczyło to, aby awansować do finału. Bilans Polaka w części zasadniczej to dwa zwycięstwa i jedna porażka, tak jak Opelki i Serba Kecmanovica. Hurkacz miał jednak od nich gorszy stosunek setów i gemów.

23-letni wrocławianin pokonał Paula już w piątek 4:2, 4:0 i ponownie okazał się lepszy dzień później. Sobotni pojedynek był jednak nierówny z obu stron. Pierwszego i trzeciego seta pewnie wygrał 23-letni Polak, ale w drugim w jego grę wkradła się pewna niedbałość, co zakończyło się przegraną do zera.

Pierwotnie pierwsza impreza cyklu UTR Pro Match Series miała trwać trzy dni, ale organizatorzy dokonali zmian w związku z prognozami pogody zapowiadającymi ulewy w niedzielę.

Ze względu na koronawirusa wprowadzono specjalne obostrzenia i zmieniono zasady gry. Rywalizacja toczy się do czterech wygranych gemów w secie, na korcie przebywać mogą tylko trzy osoby - dwóch zawodników i arbiter. Zrezygnowano z obecności kibiców, dzieci do podawania piłek i sędziów liniowych. Zabroniony jest też tradycyjny uścisk dłoni po meczu

Jak na razie rywalizacja w międzynarodowych imprezach o stawkę została wstrzymana co najmniej do 12 lipca.