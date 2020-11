Hubert Hurkacz nie jest do końca zadowolony z wyników, jakie uzyskał w tym roku. "Nie był to łatwy czas, ale dużo się nauczyłem. Dzięki temu będę silniejszy w przyszłości" - zapewnił w rozmowie z PAP tenisista, który opowiedział też o przygotowaniach do nowego sezonu.

Rok temu był pan 37. rakietą świata, teraz jest 34. W międzyczasie zmienił się pan jako tenisista, człowiek?

Hubert Hurkacz: - Przez ten rok bardzo dużo się nauczyłem. Nie był to łatwy czas, ale wyciągnąłem dużo wniosków i dzięki temu będę silniejszy w przyszłości. Uważam, że rozwinąłem się i jako tenisista, i jako człowiek.

Jak pan podsumuje ten sezon pod kątem wyników? Bardzo udany początek, ale łącznie w 10 z 14 rozegranych turniejów w singlu przeszedł pan maksymalnie tylko do drugiej rundy...

- Nie był to łatwy rok i nie jestem do końca zadowolony z moich wyników. Mamy dużo wniosków do wyciągnięcia, dużo się nauczyłem, nabrałem doświadczenia i pomoże mi to w dalszym rozwoju. Wiemy, nad czym muszę pracować.

Z którego występu jest pan najbardziej zadowolony? I czy jest mecz, w przypadku którego szczególnie żałuje pan, że nie zdołał go rozstrzygnąć po swojej myśli?

- Tak naprawdę to od turnieju w Rzymie grałem coraz lepiej. Cieszę się z tego powodu, chociaż w każdej z tych kolejnych imprez brakowało mi kilku piłek do tego, bym zwyciężył w meczu, więc jest czego żałować. Myślę, że w przyszłym sezonie będę umiał przechylić szalę zwycięstwa w takich spotkaniach na swoją korzyść.

W bieżącym roku było mniej turniejów niż zwykle, dużo niepewności i innych utrudnień wynikających z pandemii COVID-19 oraz nagromadzenie startów jesienią. Na koniec był pan bardziej czy mniej zmęczony niż zwykle o tej porze roku?

- Nie był to łatwy rok, ale bardzo dużo się w tym czasie nauczyłem i z tego się cieszę. Myślę, że zmęczenie jest podobne jak po normalnym sezonie. Może psychicznie ten rok był dla mnie trochę trudniejszy, ale ogólnie po całym sezonie czekałem już trochę na chwilę przerwy przed przygotowaniami do kolejnego.

Z uwagi na przerwę w grze i inne skutki pandemii ten sezon bardziej się panu dłużył czy wręcz przeciwnie - szybciej zleciał?

- Będąc w USA w Saddlebrook nie mogłem się doczekać, kiedy rywalizacja zostanie wznowiona. Był taki okres, kiedy trochę się już niecierpliwiłem czekaniem. Później z kolei, gdy turnieje ruszyły, co tydzień grałem w innym miejscu, więc czas już płynął w normalnym dla mnie rytmie i znacznie szybciej.

Tegoroczne występy zakończył pan zwycięstwem w prestiżowym turnieju ATP w Paryżu w deblu. Po finale przyznał pan, że był zaskoczony tym triumfem. To najbardziej niespodziewany sukces w karierze?

- Tak. Myślę, że tak naprawdę po drugim meczu zobaczyliśmy z Feliksem Augerem-Aliassime, że fajnie to wygląda, że dobrze nam się razem gra. Układało się aż do końca turnieju. Świetnie, że wygraliśmy tę imprezę i tak zakończyliśmy sezon.

To był drugi pański występ w parze z Kanadyjczykiem. Jak doszło do połączenia sił?

- Często razem trenujemy i bardzo dobrze się dogadujemy. Chcieliśmy więc spróbować razem zagrać i udało się to najpierw w Rotterdamie, a ostatnio w Paryżu.

W drodze po tytuł pokonaliście cztery rozstawione duety ze światowej czołówki. Co przyczyniło się do tego sukcesu? Brak presji związany z występami deblowymi? A może świadomość, że to ostatni start w sezonie?

- Myślę, że pierwsze zwycięstwo nad najwyżej rozstawioną parą było dla nas obu zaskoczeniem, a później uwierzyliśmy w nasze możliwości. Graliśmy też na luzie i bardzo się wspieraliśmy na korcie. Myślę, że dlatego tak dobrze nam szło.

W przeszłości kilkakrotnie wystąpił pan razem z Łukaszem Kubotem. Pomogło to przy przygotowaniu taktycznym do paryskiego półfinału?

- Łukasz jest niesamowitym zawodnikiem i świetną osobą. Oprócz wspólnej gry, parę razy razem trenowaliśmy. Starałem się wykorzystać to doświadczenie. W Paryżu wiedziałem mniej więcej, czego mogę się po nim spodziewać, ale to nie był łatwy mecz.

Czy triumf w stolicy Francji sprawi, że w przyszłości będzie pan częściej łączył starty w singlu i deblu?

- Występy w grze podwójnej pomagają ogólnie mojej grze i mojemu rozwojowi jako tenisisty. Będę starał się w kolejnych turniejach łączyć w miarę możliwości starty w obu tych konkurencjach.

Historyczny sukces Igi Świątek w tegorocznej edycji French Open ma jakiś wpływ na pana podejście do własnej kariery?

- Niesamowicie się cieszę z sukcesu Igi. Tego, w jakim stylu go osiągnęła. Pokazała, że wywalczenie tytułu wielkoszlemowego jest możliwe, gdy nie jest się faworytem. To coś fantastycznego. I jest to motywujące również dla mnie.

Jak tym razem będą wyglądały pana przygotowania do nowego sezonu?

- Po powrocie z Paryża mam kilkanaście dni odpoczynku. Następnie chcemy wraz z Kacprem Żukiem i Wojtkiem Markiem wyjechać do Zakopanego, gdzie będziemy pracować nad przygotowaniem fizycznym. Potem spędzę jeszcze kilka dni w Polsce, a około 10 grudnia planuję wylot do Australii i tam będę kontynuować przygotowania do startów.

Jak się pan zapatruje na ewentualną wizję kolejnego sezonu, podczas którego trzeba będzie funkcjonować podczas turniejów w "bańce"?

- Oczywiście liczę, że sytuacja zdrowotna się poprawi i w miarę szybko wrócimy do normalności. Że będzie można wyjść z hotelu i z kortów poza obiekty, by trochę czasu spędzić normalnie się relaksując, a nie tylko siedzieć w pokoju hotelowym.

Rozmawiała: Agnieszka Niedziałek

