Hurkacz i "Djoko" spędzili w sobotę na korcie 2 godziny i 20 minut. O losach starcia zdecydował dopiero tie-break trzeciego seta, wygrany przez Serba 7-5. Po zakończeniu spotkania lider światowego rankingu był pod wielkim wrażeniem gry naszego reprezentanta.

Polak już wcześniej (zyskując przepustkę do półfinału) zagwarantował sobie miejsce w ATP Finals, które w dniach 14-21 listopada odbędą się w Turynie. W rozmowie z "TVP Sport" opowiedział o swoich odczuciach po spotkaniu z Djokoviciem.



Hubert Hurkacz podsumował turniej w Paryżu

- Cieszę się z turnieju w Paryżu, myślę, że był dla mnie świetny. Szkoda tego ostatniego meczu, z Novakiem, bo było blisko - komentował dodając, że "jest parę wniosków do wyciągnięcia".



Nasz rodak podziękował również kibicom za wsparcie i poprosił, by trzymać za niego kciuki podczas zmagań w Turynie.



Hurkacz do kibiców zwrócił się również w specjalnym wpisie na swoim instagramowym profilu. - Wrócę silniejszy - przekazał.





Tegoroczne turnieje Finals będą dla polskich kibiców pełne emocji. W kobiecej rywalizacji oglądać bowiem będziemy Igę Świątek.



