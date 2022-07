Hubert Hurkacz spadł w rankingu ATP. Gigantyczny awans innego Polaka

Hurkacz pożegnał się z Wimbledonem już w pierwszej rundzie, przegrywając z Alejandro Davidovichem Fokiną. Choć w tegorocznej edycji turnieju nie przyznawano punktów do rankingu (to kara za zablokowanie przez organizatorów udziału Rosjan i Białorusinów), najnowsza odsłona zestawienia jest dla Polaka o tyle bolesna, że pozostaje uboższa o oczka zdobyte w 2021 roku, kiedy to dotarł aż do półfinału.

Hubert Hurkacz 12. w rankingu ATP

Liderem pozostaje Rosjanin, Daniił Miedwiediew. Drugi jest Niemiec, Alexander Zverev, a trzeci - Rafael Nadal. W czołowej setce rankingu jest jeszcze jeden Polak - Kamil Majcharzak, który zajmuje 92. miejsce (spadł o jedną pozycję).

Ciekawostką jest bardzo duży awans Maksa Kaśnikowskiego. 19-latek z Warszawy zwyciężył w ubiegłym tygodniu w turnieju ITF we Wrocławiu, dzięki czemu przesunął się aż o 126 pozycji. Wciąż jednak znajduje się w rankingu bardzo daleko - aktualnie jest 614.

