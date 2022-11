Hubert Hurkacz spadł w rankingu ATP, duży awans Holgera Runego

Tenis. Holger Rune wyprzedził Huberta Hutrkacza

Rune "wskoczył" też przed Hurkacza w rankingu Race to Turin, na podstawie którego wyłaniani są uczestnicy kończącego sezon turnieju. To oznacza, że - po wycofaniu się Alcaraza z powodu kontuzji - to Duńczyk jest teraz pierwszym rezerwowym. Hurkacz zagra jedynie pod warunkiem, że wycofa się co najmniej dwóch innych tenisistów sklasyfikowanych przed nim.