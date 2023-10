Hubert Hurkacz się wściekł. Miał powody

Po tym meczu najważniejsza kwestia została szybko wyjaśniona. Hurkacz jest zdrowy i wciąż w dobrej fizycznej formie. Można było mieć obawy, co się dzieje z polskim tenisistą po niedzielnym finale w Bazylei, w którym w pewnych momentach kuśtykał. Ale na bocznym korcie hali Bercy w Paryżu wrocławianin poruszał się sprawnie, choć w końcówce drugiego seta dał powody do niepokoju.

W pierwszym secie Hurkacz ani razu nie był zagrożony

Wrocławianinowi mecz bardzo dobrze się ułożył. Wykorzystał pierwszego break pointa i rozpoczął od prowadzenia 3:0. W pierwszym secie Polak ani razu nie musiał bronić się przed przełamaniem, co więcej przy jego podaniu ani razu nie doszło do stanu równowagi. Trochę to zadziwiające, bo Hurkacz miał problemy z trafianiem w kort po pierwszym serwisie (zaledwie 42 procent celności), ale kiedy już to zrobił skuteczność wyniosła 82 procent, a po drugim podaniu 73 procent.