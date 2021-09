Polak najpierw przystąpił do finału singla, w którym pokonał w dwóch setach Pablo Carreno Bustę 7:6, 6:3. Niedługo później, wraz z Janem Zielińskim zmierzył się w deblu z parą Hugo Nys/Arthur Rinderknech. Polski duet wygrał 7:5, 6:3.

Wielkie pieniądze dla Hurkacza

Wygrana w turnieju singlowym przyniosła Hurkaczowi zarobek w wysokości 41 145 euro (ponad 189 tysięcy złotych). Sukces w deblu to z kolei 15 360 euro do podziału, co daje ok. 35 tysięcy złotych "na głowę".



Łącznie w sezonie 2021 nasz najlepszy singlista zarobił już ponad 1,25 miliona euro, czyli ponad 5,5 miliona złotych.

TC