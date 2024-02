Hubert Hurkacz przemówił po thrillerze do kibiców. No i się zaczęło

Hubert Hurkacz rozpoczął rywalizację w turnieju ATP w Dubaju. I to jak! Reprezentant Polski potrzebował blisko trzech godzin na pokonanie Niemca Jana-Lennarda Struffa 7:6 (7-5), 6:7 (4-7), 7:6 (8-6). Po emocjonującej batalii wrocławianin zabrał głos w mediach społecznościowych i krótko podsumował to, co działo się na korcie. Kibice błyskawicznie zareagowali. Komentarze mówią same za siebie.