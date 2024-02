Hubert Hurkacz poznał rywali. Na pierwszy ogień może być finałowy przeciwnik

Tenis. Hubert Hurkacz z Taszkientu do Marsylii

Polak przystąpi do turnieju w Marsylii, który potrwa od 5 do 11 lutego, po występie w reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. "Biało-Czerwoni" pokonali w Taszkiencie Uzbekistan 4-0 , awansując do Grupy Światowej I tych rozgrywek.