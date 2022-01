Hubert Hurkacz ma już za sobą premierowy występ w tegorocznej edycji Australian Open. W pierwszej rundzie Polak pokonał w czterech setach Jegora Gierasimowa .



W Australii zabraknie Novaka Djokovicia, który po ogromnym zamieszaniu związanym ze szczepieniem przeciwko COVID-19 ostatecznie został deportowany z kraju. W efekcie Serb straci 2000 punktów w rankingu za ubiegłoroczne zwycięstwo. Przez to może stracić pozycję lidera, lecz będzie to zależeć od formy i wyników Rosjanina Daniiła Miedwiediewa i Niemca Alexandra Zvereva.



Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 17 stycznia:

1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 11015 pkt

2. (2) Daniił Miedwiediew (Rosja) 8935

3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 7970

4. (4) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 6540

5. (6) Rafael Nadal (Hiszpania) 4875

6. (5) Andriej Rublow (Rosja) 4785

7. (7) Matteo Berrettini (Włochy) 4568

8. (8) Casper Ruud (Norwegia) 4155

9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3608

10. (11) Jannik Sinner (Włochy) 3390

11. (10) Hubert Hurkacz (Polska) 3336

...

107. (107) Kamil Majchrzak (Polska) 708

171. (171) Kacper Żuk (Polska) 395