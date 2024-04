Hubert Hurkacz ogłosił przed startem w Estoril. To ma mu pomóc

Hurkacz zakończył właśnie pierwszą część sezonu. Nie wygrał w niej co prawda żadnego turnieju, ale był w ćwierćfinale wielkoszlemowego Australian Open, gdzie zatrzymał go późniejszy finalista Rosjanin Daniił Miedwiediew, doszedł do półfinału w Marsylii i ćwierćfinału w Dubaju, w obu przypadkach lepszy okazał się Francuz Ugo Humbert, a także 1/8 finału w Miami, tam pokonał go znowu późniejszy finalista Bułgar Grigor Dymitrow.

