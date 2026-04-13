Hubert Hurkacz numerem jeden zestawienia. ATP potwierdza w polskiej sprawie
Za nami pierwszy turniej rangi ATP Masters 1000 na mączce w tym sezonie. Podczas zmagań w Monte Carlo zobaczyliśmy przełamanie ze strony Huberta Hurkacza. Polak przerwał serię siedmiu porażek z rzędu, otarł się nawet o ćwierćfinał tysięcznika. Dziś o poranku pojawił się radosny komunikat na stronie męskich rozgrywek ws. Wrocławianina. W jednym zestawieniu 29-latek awansował na pozycję lidera. Oto szczegóły całej sytuacji.
Ubiegły tydzień w męskim tenisie stał pod znakiem turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Początkowo w singlu miało zagrać dwóch naszych reprezentantów, ale Kamil Majchrzak musiał się wycofać z powodu problemów z kolanami. W związku z tym zobaczyliśmy w akcji jedynie Huberta Hurkacza. Wrocławianin po ponad 70 dniach oczekiwania wreszcie doczekał się zwycięstwa w pojedynczym spotkaniu.
29-latek przerwał serię siedmiu porażek z rzędu, eliminując w pierwszej rundzie rozstawionego z "15" Luciano Darderiego. Polak poszedł za ciosem, pokonując później także Fabiana Marozsana. Batalia o ćwierćfinał przyniosła prawdziwy thriller z zawodnikiem gospodarzy. Valentin Vacherot prowadził w pierwszym secie 4:0, ale ostatecznie Hurkacz zgarnął partię po tie-breaku. W kolejnych odsłonach reprezentant Monako zdołał się jednak odrodzić i finalnie wygrał spotkanie 6:7(4), 6:3, 6:4. Mimo tej przegranej, cały występ w wykonaniu Huberta na terenie Księstwa Monako można ocenić na plus i uznać za krok naprzód po nieudanych tygodniach.
Ranking ATP: Istotne zmiany dla Hurkacza i Majchrzaka
Efektem tego jest poprawa miejsca w rankingu ATP. Dzisiaj o poranku dokonano najnowszej aktualizacji męskiego zestawienia. Na stronie rozgrywek pojawił się komunikat, że Wrocławianin zanotował awans o 11 miejsc i obecnie plasuje się na 63. pozycji. W ten sposób 29-latek... wrócił na pozycję numeru jeden w Polsce. Majchrzak zanotował spadek o 12 lokat, gdyż z powodu wycofania z Monte Carlo nie mógł bronić punktów za ubiegłoroczny tytuł w ATP Challenger 100 w Madrycie. Obecnie Kamil jest 72.
Obaj nasi reprezentanci byli wstępnie zgłoszeni w tym tygodniu do turnieju ATP 500 w Monachium. Zawodnik pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego dokonał wcześniejszego wycofania z powodu przechodzenia procesu rehabilitacji. Z kolei w sobotę, już po losowaniu drabinki, okazało się, że w niemieckiej imprezie zabraknie też Hurkacza. Wrocławianin miał się zmierzyć w pierwszej rundzie z rozstawionym z "3" Aleksandrem Bublikiem. Do starcia jednak nie dojdzie, bowiem Huberta dopadła choroba i chce się wyleczyć na tysięcznik w Madrycie.
Wracając do rankingu ATP, doszło do zmiany także na szczycie głównego zestawienia. Jannik Sinner pokonał wczoraj Carlosa Alcaraza w finale w Monte Carlo i dzięki temu zdetronizował Hiszpana. Obecnie Włoch posiada 13 350 pkt, o 110 "oczek" więcej niż tenisista z Półwyspu Iberyjskiego. W tym tygodniu Carlitos może odzyskać pozycję lidera - pod warunkiem, że zdobędzie tytuł rangi "500" w Barcelonie. Czeka nas kolejny ekscytujący rozdział rywalizacji o palmę pierwszeństwa w męskim notowaniu.
Ranking ATP (stan na 13 kwietnia):
1. Jannik Sinner - 13 350 pkt
2. Carlos Alcaraz - 13 240 pkt
3. Alexander Zverev - 5 555 pkt
4. Novak Djokovic - 4 710 pkt
5. Felix Auger-Aliassime - 4 100 pkt
...
63. Hubert Hurkacz - 845 pkt
72. Kamil Majchrzak - 767 pkt