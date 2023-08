Hubert Hurkacz notował już takie "wpadki". Na liście są głośne nazwiska

Wtorkowe spotkanie w stolicy Stanów Zjednoczonych trwało prawie trzy godziny i zakończyło się sensacyjnym wynikiem . Pierwszy set należał do Mmoha, który dwa razy przełamał podanie rywala (w pierwszym i dziewiątym gemie).

W drugim nie było przełamań, za to Hurkacz obronił piłkę meczową i okazał się lepszy w tie-breaku. Decydująca partia również była wyrównana, choć zawodnicy odbierali sobie serwis. W 10. gemie, tym razem Amerykanin obronił trzy piłki meczowe, a w następnym tie-breaku to on był górą.