W takim stylu swoje mecze często wygrywała Iga Świątek. Szybko, poniżej godziny. Hurkacz do tej pory przyzwyczaił kibiców do tenisowych maratonów. Nawet wtedy, kiedy jest w formie potrafi nieoczekiwanie przegrać seta i wydłużyć spotkanie jak we wtorek w I rundzie w Paryżu z Sebastianem Kordą. Tym razem poszło gładko. Wrocławianin wyeliminował Hiszpana po zaledwie 56 minutach i 2 sekundach jednostronnego pojedynku.