Hubert Hurkacz najwyżej w karierze. Nowa szansa na Mastersa?

Dla najlepszego obecnie polskiego tenisisty było to czwarte zwycięstwo w karierze w deblu i drugie w tym roku. W kwietniu z Amerykaninem Johnem Isnerem wygrali ATP Masters 1000 w Miami.

Jeszcze niedawno Hurkacza wyprzedzał Łukasz Kubot

Jeszcze na początku roku Hurkacz w rankingu deblowym zajmował 81. miejsce. W tej konkurencji wciąż był "drugą rakietą" Polski. Na 34. pozycji sklasyfikowany był Łukasz Kubot, były lider deblowej klasyfikacji, zwycięzca turniejów wielkoszlemowych w Australian Open (2014) i Wimbledonie (2017).

Wrocławianin zdetronizował Kubota po wygranej w Miami. Teraz śrubuje swój indywidualny rekord. Z 36. miejsca, które zajmował przed miesiącem, awansował na 30. 40-letni Kubot startuje coraz rzadziej i powoli myśli o zakończeniu kariery.

Już dziś Hurkacz gra w Halle. Potem Majorka i Wimbledon

Dla Hurkacza turnieje deblowe na trawie, taki jak w Stuttgarcie, mają określony cel. - Zapewniają mi pewność gry na tej nawierzchni. Potrzebuję jeszcze parę takich gier, żeby poczuć się lepiej - powiedział po zwycięstwie w Niemczech.

W planach ma kolejne występy w singlu i deblu - w Halle, a potem na Majorce i Wimbledonie. W Halle zagra już dziś. Jego nowym partnerem będzie 21-letni Amerykanin Sebastian Korda. Ich rywalami - Kazach Andriej Gołubiew i Argentyńczyk Maximo Gonzalez. Relacja na sport.interia.pl.

Występy w Halle i na Majorce to dla wrocławianina kolejna szansa, by poprawić deblową pozycję rankingową. Wimbledon decyzją władz ATP nie będzie uwzględniany w punktacji rankingowej z powodu niedopuszczenia do startu tenisistów z Rosji i Białorusi.

W drodze do Turynu

Hurkacz jest też wysoko w deblowym rankingu ATP Race - z Johnem Isnerem zajmują 13. miejsce. Ta klasyfikacja uwzględnia wyłącznie wyniki z tego sezonu. Osiem najlepszych par awansuje do kończącego sezon "Turnieju Mistrzów" Nitto ATP Finals, który odbędzie się w Turynie.

Wciąż jednak zdecydowanie lepiej wiedzie się Hurkaczowi w singlu niż w deblu. W najnowszym notowaniu rankingu w grze pojedynczej jest 12., a w ATP Race to Turin - 14.

Olgierd Kwiatkowski