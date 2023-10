Hubert Hurkacz miał wielki problem. To, co potem zrobił, było imponujące

Hubert Hurkacz - lider chińskiego turnieju pod względem potężnych serwisów i asów - zdawał się zmiatać rozpoczynającymi uderzeniami rywala, ale było to tylko złudzenie. Węgier radził sobie z Polakiem do tego stopnia, że na początku meczu go przełamał i prowadził nawet 3:1. Pierwsza rakieta Polski miał okazję złamać serwis rywala i wyrównać przy 2:3, ale szansy nie wykorzystał. Udało się to nieco później, bo bodaj dwóch najbardziej koncertowych gemach w meczu. Najpierw Hurkacz rozbił Węgra na 3:4, a potem przy jego podaniu znokautował go i doprowadził do remisu.