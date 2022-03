Hubert Hurkacz i jego "niesamowita" reakcja na sukces Igi Świątek

Oprac.: Artur Gac Tenis

Hubert Hurkacz po wygranej z francuskim tenisistą Arthurem Rinderknechem 7:6 (7-5), 6:2 i awansie do trzeciej rundy turnieju w Miami, w którym broni tytułu, równie mocno ucieszył go awans Igi Świątek na pozycję liderki rankingu WTA. "To niewiarygodne osiągnięcie, niesamowicie się cieszę i gratuluję" - przyznał.

Zdjęcie Hubert Hurkacz i Iga Świątek / Andrzej Iwańczuk / Reporter