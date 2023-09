Hubert Hurkacz i dalej pustka. Nie tak różowo w polskim tenisie

W tym tygodniu doszło do znaczącego wydarzenia w polskim tenisie. Jerzy Janowicz wypadł z rankingu ATP. Notowany nieprzerwanie od 2007 roku 32-letni tenisista, półfinalista Wimbledonu sprzed 10 lat, stracił ostatnie punkty. Oficjalnie nie zakończył kariery, ale wszystko na to wskazuje, że tak się stanie. W ostatnim czasie bardziej poświęca się padlowi niż tenisowi.

Był Janowicz, jest Hurkacz

Janowicz w reprezentacji zagrał ostatnio w 2020 roku z Hongkongiem. Później albo kontuzje albo słabsza forma eliminowały go z kadry. Ale wcześniej zapisał piękną kartę w tych rozgrywkach, wystąpił w 32 spotkaniach, z których wygrał blisko 70 procent z nich. Długo był rakietą numer 1.

W tym tygodniu doszło do znaczącego wydarzenia w polskim tenisie. Jerzy Janowicz wypadł z rankingu ATP. Notowany nieprzerwanie od 2007 roku 32-letni tenisista, półfinalista Wimbledonu sprzed 10 lat, stracił ostatnie punkty.

Dziś godnie go zastępuje Hurkacz, nowy lider kadry. Wrocławianin wrócił do kadry po czterech latach, pewnie głownie dlatego, że występ w Davis Cup jest jednym z warunków kwalifikacji olimpijskiej. Przedtem wyżej stawiał przygotowania do turniejów ATP.

Hurkacz to jedyny polski zawodnik w ścisłej czołówki singla, utrzymujący się w niej od kilku lat. Obecnie zajmuje 16. miejsce w ATP. Był już dziewiąty - w listopadzie 2011 roku.

Jerzy Janowicz / AFP

Niewinny Majchrzak musi jeszcze pauzować

Do Hurkacza grającego regularnie w najważniejszych turniejach tenisowych zdążyliśmy się przyzwyczaić. Niestety, w skali kraju jest wyjątkiem.

Po stopniowym wygaszaniu kariery przez Janowicza Polska miała jeszcze wysoko notowanego Kamila Majchrzaka. Ale tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego w ubiegłym roku został zawieszony z powodu podejrzenia stosowania dopingu.

Mimo że okazało się, że jest niewinny i udowodnił to (spożył zakazaną substancję nieświadomie), to jednak przepisy okazały się dla niego bezlitosne. Majchrzak do końca roku nie może grać. W styczniu wróci, ale będzie zaczynać od zera. Polska straciła tenisistę, który był już 75. zawodnikiem na świecie i nadal się rozwijał. Można było liczyć, że jeszcze coś w tourze pokaże.

Kolejny Polak za Hurkaczem na 269. pozycji

Rzeczywistość w polskim tenisie mężczyzn budzi niepokój. Bo za Hurkaczem i Majchrzakiem (formalnie nadal jest notowany) kolejny Polak Daniel Michalski zajmuje 269. miejsce w ATP. Potem jest Kacper Żuk - 302, Maks Kaśnikowski - 311, Filip Peliwo - 358, Martyn Pawelski - 478.

O tym, że nie dzieje się najlepiej z polskimi tenisistami najlepiej świadczy fakt, że tylko Hurkacz gra w turniejach ATP, a pozostali jak Michalski, Żuk, Kaśnikowski w turniejach "drugiej kategorii" ATP Challenger. I jest im ciężko poprawiać swój ranking.

W tym tygodniu Michalski i Żuk odpadli w pierwszych rundach w Szczecinie i Rennes, Kaśnikowski gra dziś w drugiej rundzie w Szczecinie z Hiszpanem Jaume Munarem i to jest dla niego duży sukces. Jeśli wygra może poprawić swą najwyższą pozycję w karierze (290. ATP w lipcu tego roku).

Nadzieja w juniorach. Mamy już półfinalistę Australian Open

W Kozerkach, gdzie rozegrany zostanie mecz z Barbadosem, obok Hurkacza w singlu wystąpią młodzi zawodnicy: 19-letni Olaf Pieczkowski, 17-letni Tomasz Berkieta, 18-letni Fryderyk Lechno-Wasiutyński. Kapitan Mariusz Fyrstenberg zapewne da szansę zagrać Pieczkowskiemu, pozostali mają się oswoić z atmosferą wielkiego wydarzenia i popatrzeć jak trenuje najlepszy polski tenisista Hubert Hurkacz.



Z tej trójki wiele dobrego mówi się o Berkiecie, który grał już w półfinale juniorskiego Australian Open (takiego wyniku nie miał Hurkacz), a przed nim jeszcze rok kariery juniorskiej. To wielka nadzieja polskiego tenisa. Może to on za jakiś czas dołączy do Hurkacza?

Olgierd Kwiatkowski

Daniel Michalski / PATRICK HAMILTON/AFP/East News / East News

Maks Kaśnikowski / Michał Dubiel / Reporter