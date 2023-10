Hubert Hurkacz dotrzymał obietnicy. Wyjątkowy gest po triumfie w Szanghaju

Hubert Hurkacz niczym burza przebrnął przez poszczególne rundy turnieju WTA 1000 w Szanghaju . W pierwszej rundzie rywalizacji w Chinach 26-latek otrzymał wolny los, w drugiej natomiast bez problemu odprawił z kwitkiem Australijczyka Thanasiego Kokkinakisa , wygrywając 7:6 (5), 6:4. W kolejnych rundach "przepisu na pokonanie Polaka" nie znaleźli także Yo Hsiou Hsu, Zhang Zhinhen, Fabian Marozsan, Sebastian Korda i Andriej Rublow. Ostatecznie to właśnie reprezentant naszego kraju sięgnął po końcowe trofeum .

Tak Hubert Hurkacz podziękował publiczności po finale w Szanghaju. Coś pięknego

Hubert Hurkacz ponownie stanął przed szansą na podziękowanie swoim fanom w niedzielę, 15 października. Polak pokonał bowiem w finale Andrieja Rublowa 6:3, 3:6, 7:6 (8), a gdy tylko chwycił za marker, pochwalił się kibicom, że w ostatnich godzinach przyłożył się do nauki. Powoli bowiem udało mu się napisać "dziękuję" w języku chińskim na kamerze.

Po triumfie nad rosyjskim tenisistą Hurkacz nie krył satysfakcji. "Jak to jest wygrać turniej, który wygrywali Djoković, Federer czy Murray? To niezwykłe uczucie. Jeszcze z Rogerem na trybunach... Mam nadzieję, że podobał mu się ten mecz. To wielki turniej z ogromnymi tradycjami. Jestem dzisiaj bardzo szczęśliwy" - oznajmił tuż po meczu finałowym.