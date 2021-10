W pierwszej rundzie kalifornijskiego turnieju o randze Masters 1000 rozstawiony z numerem ósmym Hurkacz miał tzw. wolny los. Jego rywal - z którym nigdy wcześniej się nie mierzył - wyeliminował natomiast Serba Miomira Kecmanovicia.

"Cieszyłem się, że dostałem miałem wolny los, ale czasem rytm meczowy, w którym był rywal, może dawać lekką przewagę. Tym bardziej, że nigdy z nim nie grałem, więc nie wiedziałem czego się spodziewać" - przyznał Polak.

Popyrin nie okazał się graczem, który mógłby w jakimś stopniu zagrozić Hurkaczowi. Polak dominował na korcie, tylko końcówka drugiej partii była wyrównana i przyniosła jakieś emocje.

Reklama

Hubert Hurkacz dostrzega mankamenty

"Cieszy mnie to, że agresywnie wszedłem w mecz, dzięki czemu szybko uzyskałem przewagę. Nie do końca jestem jednak zadowolony z drugiego seta. Miałem okazje ku temu, aby skończyć go szybciej i powinienem to zrobić" - zaznaczył 24-letni wrocławianin.

Z USA dla PAP - Tomasz Moczerniuk