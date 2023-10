Hubert Hurkacz był w tarapatach. To musiało się tak skończyć

Złe miłego początki. Hubert Hurkacz fatalnie rozegrał końcówkę pierwszego seta, ale potem stanął na nogi. I to mocno. Polak pokonał po ponad dwóch godzinach zaciętego pojedynku w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Bazylei Holendra Tallona Griekspoora 6:7 (6), 6:4, 6:4. Awans do Mastersa wydaje się coraz bardziej realny, ale trzeba jeszcze poczekać co wydarzy się w Szwajcarii, Wiedniu i w przyszłym tygodniu w Paryżu.