Hurkacz, który w Metz był rozstawiony z numerem jeden, przeszedł turniej jak burza. Polak nie stracił ani jednego seta. W finale pokonał Hiszpana Hiszpana Pablo Carreno-Bustę 7:6 (7-2), 6:3.

Dzięki triumfowi wrocławianin zanotuje awans w światowym rankingu z 13. na 12. miejsce. Wyprzedzi Kanadyjczyka Denisa Shapovalova. Liderem pozostanie Serb Novak Djoković. Oficjalne potwierdzenie tej informacji nastąpi w poniedziałek, kiedy ATP opublikuje nowe zestawienie.



Hurkacz przesunie się o jedno "oczko" także w rankingu ATP Race. W najnowszym notowaniu Polak będzie zajmował ósmą lokatę (wyprzedzi Norwega Caspera Ruuda). Jest to o tyle ważne, że przybliża naszego tenisistę do występu w kończącym sezon turnieju ATP Finals, który w tym roku zostanie rozegrany od 14 do 21 listopada w Turynie. Na razie udział w zawodach w hali Pala Alpitour ma zapewnionych czterech zawodników: Novak Djoković, Daniił Miedwiediew, Stefanos Tsitsipas i Alexander Zverev. Do obsadzenia zostają jeszcze cztery miejsca.



RK





Nieoficjalny ranking ATP:

1. (1.) Novak Djoković (Serbia) 12133 pkt

2. (2.) Daniił Miedwiediew (Rosja) 10575

3. (3.) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 8350

4. (4.) Alexander Zverev (Niemcy) 7760

5. (5.) Andriej Rublow (Rosja) 6130

6. (6.) Rafael Nadal (Hiszpania) 5815

7. (7.) Matteo Berrettini (Włochy) 5173

8. (8.) Dominic Thiem (Austria) 4995

9. (9.) Roger Federer (Szwajcaria) 3765

10. (10.) Casper Ruud (Norwegia) 3440

11. (11.) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3368

12. (13.) Hubert Hurkacz (Polska) 3333



Nieoficjalny ranking ATP Race:

1. Novak Djoković (Serbia) 8370 pkt - zapewniony udział

2. Daniił Miedwiediew (Rosja) 6380 - zapewniony udział

3. Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5470 - zapewniony udział

4. Alexander Zverev (Niemcy) 4915 - zapewniony udział

5. Andriej Rublow (Rosja) 4030

6. Matteo Berrettini (Włochy) 3955

7. Rafael Nadal (Hiszpania) 2985

8. Hubert Hurkacz (Polska) 2755

9. Casper Ruud (Norwegia) 2675

10. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 2320