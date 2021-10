Tenis Ekspert zachwycony pojedynkiem Hurkacza z Dimitrowem. Wygrana jest "krzywdząca"?

Hurkacz długo i zaciekle walczył w czwartek o awans do półfinału Indian Wells. Polak wygrał pierwszego seta 6:3 z Grigorem Dimitrowem, ale w drugiej partii poległ 4:6. W decydującym secie przegrywał już 2:5, ale podniósł się i doprowadził do tie-breaka.



W nim więcej sił zachował Bułgar i to właśnie on awansował do półfinału turnieju. Mimo tego, Hurkacz przesunie się w górę rankingu ATP.



Hubert Hurkacz najwyżej w karierze w rankingu ATP

Polski tenisista awansuje z 12. na 10. miejsce. Oficjalnie awans będzie zatwierdzony w poniedziałek, kiedy zostanie opublikowany nowy ranking.

Tym samym Hurkacz wyrówna osiągnięcie Wojciecha Fibaka, który dotychczas jako jedyny Polak przebił się do czołowej dziesiątki rankingu. Miało to miejsce w 1977 roku, a więc aż 44 lata temu!

Wiele wskazuje, że Hurkacz na koniec roku może zagrać w prestiżowym ATP Finals. W turnieju weźmie udział ośmiu tenisistów - Hurkacz jest dziewiąty w kolejce, lecz z turnieju najprawdopodobniej zrezygnuje sklasyfikowany przed nim Rafael Nadal.

Zdjęcie Hubert Hurkacz / AFP

WG