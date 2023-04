Horror niestety nie dla Linette i Pery. Kończy się ich przygoda w Miami

Turniej WTA w Miami. Magda Linette i Bernarda Pera odpadają w półfinale

Linette i Pera zaczęły spotkanie ze sporym poczuciem własnych umiejętności i idącą za tym pewnością siebie, co momentalnie było widać w grze. Nieco stłamsiły one rywalki , które popełniały sporo prostych błędów i bardzo szybko przełożyło się to na wynik, bo nie minęło nawet 10 minut, a na tablicy widniało już 3:0 dla Polki i Amerykanki. Na szczęście żadnych nieprzewidzianych zwrotów akcji już w tej partii nie było i Linette z Perą mogły zapisać na swoim koncie seta wygranego w niezwykle przekonujący sposób, pozwalając rywalkom na przypudrowanie wyniku wygraniem jednego gema.

Pierwsza partia była lodowatym prysznicem dla Fernandez i Townsend, które drugiego seta zaczęły już zdecydowanie lepiej, rozpoczynając go od pewnego utrzymania serwisu. Kanadyjka i Amerykanka bardzo upodobały sobie grę "na ciało" Magdy Linette, do maksimum utrudniając jej próby zagrań spod siatki. Ta taktyka przyniosła im przełamanie już na początku seta. To też pozwoliło im odskoczyć i choć ciężko porównać przewagę Fernandez i Townsend do tej Linette i Pery, to jednak zyskały to, co ostatecznie było dla nich w tym momencie najważniejsze i doprowadzić do super tie-breaka.