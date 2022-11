Holger Rune w finale w Paryżu. Wyprzedzi Huberta Hurkacza?

Rewelacyjnie spisujący się w tym sezonie nastolatek w Paryżu już dał się we znaki polskiemu tenisiście. Wyeliminował go z turnieju w drugiej rundzie, wygrywając dosyć łatwo 7:5, 6:1. Ale na tym wcale nie musi być koniec.

Co się stanie, gdy Rune wygra w Paryżu? Złe wiadomości dla Hurkacza

Natomiast w rankingu ATP Race to Turin, który sumuje wyniki z tego sezonu, Rune także wskoczyłby przed Hurkacza. W tym wypadku oznaczałoby to, że Polak straci pozycję drugiego rezerwowego do turnieju Nitto ATP Finals, który odbędzie się w dniach 13-20 listopada w Turynie.