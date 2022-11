Holger Rune sensacyjnym zwycięzcą w Paryżu. Wyprzedzi Huberta Hurkacza

To niesamowity moment dla urodzonego w 2003 roku duńskiego tenisisty. Zagrał w czwartym kolejnym finale turnieju ATP , pierwszym rangi Masters 1000. Przegrał w Sofii i Bazylei, wygrał w Sztokholmie i teraz w Paryżu.

Rune w tydzień pokonał pięciu zawodników z Top 10

Z Djokoviciem - przy pełnej widowni - stoczył nieprawdopodobny pojedynek. W pierwszym secie decydujące okazało się jedno przełamanie serwisu Duńczyka, a w drugim serwisu Serba. W trzecim obaj tenisiści walczyli jak równy z równym. Obaj wykorzystali break pointy w pierwszej części tej partii, ale przy wyniku 5:5 jeszcze raz zrobił to Rune.

Prowadząc 6:5 podawał by wygrać mecz. Ten gem trwał aż 14 minut . Zawodnicy rozegrali 20 punktów. Djoković miał pięć break pointów, a Rune dwa meczbole. Wykorzystał drugiego.

Hurkacz drugim rezerwowym w Mastersie

Zwycięstwo w Paryżu to największy sukces w karierze młodego Duńczyka, który już w tegorocznym Roland Garrosie (ćwierćfinał) zgłosił aspiracje do tenisowej czołówki. Jesienią pokazał jednak najlepiej co potrafi. Dzięki tegorocznym wynikom ze 103. miejsca w rankingu ATP jakie zajmował na początku sezonu awansował na 10.