Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hitowy mecz Gauff z Ostapenko nie dojdzie do skutku. Ależ wycięła numer. Dziewięć gemów z rzędu

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Aktualizacja

Jeśli Jelena Ostapenko w tym sezonie nie widzi po drugiej stronie siatki Aryny Sabalenki lub Igi Świątek, staje się cieniem znakomitej zawodniczki, bo taką przecież niedawno była. Wyłączając turnieje w Dosze i Stuttgarcie, jej zmagania singlowe są niemal wyłącznie wpadkami. Tak jak teraz, w Pekinie. Bo jej rywalka Priscilla Hon w wieku 27 lat wygrała dwa dni temu swoje pierwsze w karierze spotkanie w WTA 1000, nie była jeszcze w TOP 100 rankingu. A przecież Łotyszka we wtorek miała szansę grać z Coco Gauff...

Mecz Coco Gauff z Jeleną Ostapenko mógłby być ozdobą czwartej rundy China Open. Ale do takiego spotkanie w Pekinie nie dojdzie
Mecz Coco Gauff z Jeleną Ostapenko mógłby być ozdobą czwartej rundy China Open. Ale do takiego spotkanie w Pekinie nie dojdzieMinas Panagiotakis/AFP & Cliff Brunskill/Getty Images via AFPAFP

W WTA 1000 w Dosze i WTA 500 w Stuttgarcie Jelena Ostapenko wygrała łącznie 10 spotkań, przegrała jedno: w finale katarskiego tutnieju z Amandą Anisimovą. Dwa razy ograła tam Igę Świątek, po razie: Aryną Sabalenkę, Jasmine Paolini, Jekateriną Aleksandrową czy Emmę Navarro.

W pozostałych 17 turniejach wygrała łącznie osiem meczów, przegrała - 17. Czasem aż trudno było w te porażki uwierzyć: z Sonay Kartal, Moyuką Uchijimą, Anastasiją Sevastovą, Mariną Stakusic czy Lucią Bronzetti.

Zobacz również:

Jekaterina Aleksandrowa była w Seulu od dwie piłki od wygrania turnieju. W Pekinie przegrała już pierwszy mecz
Tenis

Była o dwie piłki od pokonania Świątek w finale. I już wypadła z gry w Pekinie

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Przegrana z Priscillą Hon, 27-letnią Australijką, ma jednak jeszcze większe znaczenie. Rywalka nic bowiem w tenisie nie osiągnęła, do tegorocznego US Open zaledwie raz przeszła pierwszą rundę w Wielkim Szlemie. A w turniejach WTA 1000, gdzie trudniej jest Australijce dostać "dziką kartę", zaledwie dwa razy wystąpiła w głównej drabince. I to bez sukcesu.

    Dlatego też WTA tak głośno podkreślała dwa dni temu, gdy Hon ograła Viktoriję Golubić, fakt, że to jej historyczna wiktoria w zawodach tej rangi. A teraz poszła za ciosem.

    WTA 1000 w Pekinie. Jelena Ostapenko kontra Priscilla Hon na Brad Drewett Court. Świetny początek i nagłe załamanie Łotyszki

    Ostapenko po US Open szukała przełamania w Guadalajarze, ale tam została ograna przez Marinę Stakusic, też zawodniczkę z drugiej setki rankingu. Podobnie było w US Open, gdy uległa Taylor Townsend, a mecz zakończył się skandalem i wszczęciem awantury przez Łotyszkę. Co zresztą miało swoje odbicie dziś w Pekinie, ale o tym za chwilę.

    Jelena Ostapenko
    Jelena OstapenkoTHOMAS KIENZLE / AFPAFP

    Podobnie jest i z Hon - ostatnio zajmowała 106. miejsce w rankingu WTA, teraz prawdopodobnie w końcu wskoczy do najlepszej setki. Pierwszy raz w karierze.

    Łotyszka świetnie zaczęła ten mecz, grała na luzie, trafiała. Przełamała rywalkę, prowadziła już 3:0. I nagle jej gra kompletnie się załamała, aż trudno było uwierzyć w tę przemianę. Pudłowała na potęgę, nawet stojąc trzy, cztery metry od siatki. Próbowała różnych sztuczek, wszystko zawodziło. Priscilla Hon zapisała na swoim koncie sześć gemów z rzędu, wygrała tego seta 6:3. A Ostapenko tylko się uśmiechała.

    Zobacz również:

    Ludmiła Samsonowa w rywalizacji deblowej już wyrzuciła w Pekinie parę numer 1. A niewykluczone, że w 4. rundzie singla dojdzie do jej rewanżu z Igą Świątek za Wimbledon
    Tenis

    Turniejowe "1" już za burtą WTA w Pekinie. 0-4 tuż po starcie decydującego seta

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Australijka, widząc niemoc rywalki, grała swoje, bez większego ryzyka, czekała na błędy Łotyszki. A te je popełniała. Szybko zrobiło się 3:0 dla Hon, dopiero wtedy Jelena przełamała swoją niemoc. Ale tylko na moment. Być może rację miała w Nowym Jorku Aryna Sabalenka, która rozmawiała z Ostapenko po jej zamieszaniu z Townsend. I mówiła, że to też efekt problemów w życiu prywatnym tenisistki. Nic się chyba nie zmieniło, dyspozycja znakomitej przecież zawodniczki jest coraz gorsza.

      Kobieta w żółtej sukience sportowej i białej czapce odbijająca piłkę tenisową podczas meczu, z widoczną koncentracją w trakcie uderzenia rakietą.
      Priscilla HonAl Bello/Getty Images via AFPAFP

      Tu zaś Jelena miała wsparcie... kibiców. Po US Open znalazła się pod ostrzałem za - podobno - rasistowskie odzywki do Townsend i podważanie jej obycia w świecie. Tyle że Amerykanka tydzień temu była w Shenzhen na BJK Cup i tam skrytykowała chińskie jedzenie.

      Do Pekinu już nie przyleciała, fani zaś na Brad Drewett Court doceniali... Ostapenko. Oklaskiwali jej zwycięskie akcje, tych jednak nie było za wiele. W siódmym gemie Jelena poprosiła o powtórkę zapisu... wyraźnie autowej piłki. Za moment zagrała po siatce w aut, upuściła rakietę. Była zrezygnowana, do końca wygrała już tylko jedną akcję.

      Hon triumfowała więc 6:3, 6:2. I to ona zagra w trzeciej rundzie z Belindą Bencic. A jeśli wygra, to być może dostanie szansę rywalizacji z Coco Gauff.

      Pekin (K)
      1/32 finału
      26.09.2025
      12:20
      Zakończony
      Wszystko o meczu

      Zobacz również:

      Iga Świątek
      Iga Świątek

      Iga Świątek wskazała swój ukochany serial. Obejrzała go już dwa razy

      Łukasz Żurek
      Łukasz Żurek
      Zawodniczka tenisowa na korcie trzymająca sprzęt sportowy, w tym rakietę oraz kilka toreb, ubrana w strój sportowy, otoczona przez publiczność za barierką.
      Jelena OstapenkoCLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
      Taylor Townsend Katerina Siniakova vs. Lyudmyla Kichenok Jelena Ostapenko. SKRÓT. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja