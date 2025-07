Hitowe wieści przed bojem z Polką. Niewiarygodne. Gigantyczny awans legendy

Jeśli już wracać na kort po długiej przerwie, to właśnie w takim stylu. 45-letnia Venus Williams otrzymała od organizatorów turnieju WTA 500 w Waszyngtonie dziką kartę i - jak na razie - świetnie ją wykorzystuje. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych do wygranej w pierwszej rundzie debla dołożyła także zwycięstwo w grze pojedynczej. W środę nad ranem czasu polskiego pokonała w dwóch setach 6:3, 6:4 nie byle kogo, bo swoją rodaczkę Peyton Stearns , czyli obecnie 35. rakietę świata.

- Myślę, że po prostu cały czas atakowałam . Starałam się znaleźć odpowiedni balans pomiędzy zbyt mocnymi i niewystarczającymi uderzeniami - powiedziała po wygranej z Peyton Stearns Venus Williams. W pomeczowym wywiadzie błysnęła także swoim poczuciem humoru, śmiejąc się, że musiała wrócić do gry ze względu na ubezpieczenie , by dbać o swoje benefity.

Dla doświadczonej Amerykanki był to pierwszy mecz od ubiegłorocznej porażki z Dianą Sznajder w Miami. Od tamtej pory była liderka zdołała już wypaść z rankingu WTA ze statusem nieaktywnej zawodniczki. Teraz wróciła jednak do zestawienia i to w wielkim stylu.

W Waszyngtonie gra także druga z naszych reprezentantek Magda Linette. 33-latka już w środę powalczy o awans do ćwierćfinału imprezy z Anną Kalinską. Wcześniej ograła 7:5, 6:4 reprezentantkę gospodarzy - Danielle Collins. Turniej w Waszyngtonie to jeden z etapów przygotowań do kolejnej, a zarazem ostatniej już wielkoszlemowej imprezy w tym sezonie - US Open.