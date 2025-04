Hit wielkoszlemowych mistrzyń w Madrycie odwołany. Pierwszy raz w karierze

Naomi Osaka dwukrotnie wygrała US Open, dwukrotnie triumfowała w Melbourne, ma też w kolekcji trzy inne tytuły na kortach twardych i pięć następnych finałów. A na mączce czy trawie? 0. Słownie: zero. Mimo że była liderką rankingu WTA przez 25 tygodni - nie musiała być cale wszechstronna. W Paryżu czy Londynie nigdy nie doszła dalej niż do trzeciej rundy.