Hit w WTA. Były szkoleniowiec Świątek trenuje z Ostapenko. Jest potwierdzenie

Jelena Ostapenko może zaliczyć ostatni czas do bardzo udanych. Podczas Wimbledonu dołożyła ostatni element do kolekcji wielkoszlemowych tytułów we wszystkich kategoriach. Do wcześniejszych trofeów w singlu i deblu, dorzuciła triumf w mikście. W Londynie okazała się najlepsza w turnieju gry mieszanej, grając w duecie z Marcelo Arevalo. Co ciekawe, 29-latka zgarniała skalpy na różnych nawierzchniach. Po indywidualny sukces sięgnęła podczas Roland Garros 2017. Siedem lat później przyszło zwycięstwo w deblu na US Open, w parze z Ludmyłą Kiczenok. Na koniec dorzuciła wygraną na kortach trawiastych.

Od zakończenia Wimbledonu, Ostapenko nie pokazywała się w żadnych rozgrywkach. Korzystała z uroków życia w rodzinnej Rydze. Niemal codziennie publikowała w swoich mediach społecznościowych nagrania z różnych aktywności. Próbowała swoich sił m.in. jako kucharka czy też na tanecznym parkiecie. Pokazała w ten sposób, że jej talent nie ogranicza się wyłącznie do tenisa.

Trenował Świątek, teraz pojawił się u Ostapenko

Obecnie Jelena szykuje się do turniejów w Ameryce Północnej, na kortach klubu ENRI w Rydze. Dzisiaj opublikowała nagranie z zajęć i przy okazji mocno zaskoczyła. Sama osobiście potwierdziła, że na treningu zjawił się Piotr Sierzputowski, czyli były szkoleniowiec Igi Świątek. Na filmiku można usłyszeć, że Łotyszka określa Sierzputowskiego jako trenera. Wygląda na to, że 33-latek, który poprowadził Raszyniankę do pierwszego wielkoszlemowego tytułu podczas Roland Garros 2020, znalazł nowe wyzwanie.

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Po zakończeniu współpracy ze Świątek, Sierzputowski był trenerem Shelby Rogers, Tomasza Berkiety, Murphy'ego Cassone'a, a w ostatnim czasie Daniela Michalskiego. Wiele wskazuje na to, że zatęsknił za pracą na szczeblu WTA i ma teraz okazję spełniać się w teamie Ostapenko. Jelena jest znana polskim kibicom m.in. z doskonałego bilansu przeciwko Idze. W zestawieniu H2H prowadzi aż 6-0. Nie ma drugiej takiej zawodniczki na świecie, która posiadałaby taki rekord w meczach przeciwko Raszyniance, stąd Łotyszka często określana jest jako "zmora" naszej reprezentantki.

Jelena Ostapenko WANG KAIYAN AFP

Iga Świątek i Piotr Sierzputowski Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP - DAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek Anne-Christine POUJOULAT AFP





Aryna Sabalenka - Jelena Ostapenko. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport