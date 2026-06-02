Hit. To nagranie z Paryża ma już 9 lat. Tak mówiła o grze ze Świątek

Mało kto zakładał, że po tygodniu zmagań w Paryżu więcej będzie się pisało i mówiło o Mai Chwalińskiej niż o Idze Świątek. Sport niejednokrotnie pisze jednak zaskakujące scenariusze i z takowym mamy do czynienia w tegorocznej edycji Roland Garros.

Świątek, czterokrotna triumfatorka tych zawodów, zakończyła swoje zmagania w 1/8 finału. Z kolei Chwalińska, która do turnieju głównego przedzierała się z eliminacji, jest już w ćwierćfinale.

To jej największy sukces w karierze i wcale nie musi się na tym skończyć. Eksperci są bowiem zgodni: Polka nie jest bez szans w starciu o półfinał z Rosjanką Anną Kalinską (środa, 3 czerwca, godz. 11:00).

Jeszcze przed tym pojedynkiem nad Wisłą już zapanowała euforia wokół Chwalińskiej. Sieć żyje jej wygranymi oraz ciekawymi historiami związanymi z tenisistką. Jedną z takowych jest wywiad, jaki ćwierćfinalistka Roland Garrosa udzieliła stacji Polsat Sport w 2017 roku.

Miała 15 lat. Tak wspominała grę dla kadry razem z Igą Świątek

Wówczas Chwalińska rywalizowała w turniejach juniorskich we Francji. W rozmowie z Tomaszem Tomaszewskim 15-letnia tenisistka wspominała swoje sukcesy. Jednym z nich było wygranie juniorskiego Fed Cup, gdzie w barwach reprezentacji Polski oprócz Chwalińskiej zagrała też m.in. Iga Świątek.

Wówczas Maja z dużą klasą wypowiedziała się o wspólnej grze dla kadry z koleżanką, która później na kilka sezonów zdominowała kobiecy tenis.

- To był jeden z najlepszych turniejów w mojej karierze. Pamiętam super atmosferę tych zawodów i atmosferę w drużynie. Graliśmy dla swojego kraju, kibice pisali do nas wiele wiadomości i to było super wspomnienie - mówiła Chwalińska dla Polsatu Sport.





