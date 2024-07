W gruncie rzeczy zaczęło się od sporej konsternacji. "Wow, naprawdę?" - dziwił się jeden z pracowników Wimbledonu, który ma pod opieką sale konferencyjne, gdy do sali numer 2 ruszyła armia dziennikarzy. - To w końcu szósta zawodniczka na świecie - komentowali przedstawiciele mediów, wobec czego nie powinno dziwić, że Jasmine Paolini ogniskuje coraz większą uwagę.

Jasmine Paolini wspomina finał ze Świątek. "Iga grała niewiarygodne"

Nim wszyscy zdążyli zająć miejsca (krzesełek być może wystarczyłoby na styk), ze strony osób funkcyjnych padła propozycja, by przenieść się do odpowiednika kortu centralnego , czyli najbardziej reprezentacyjnej sali medialnej. Tej samej, w której każdorazowo spotykamy się razem z Igą Świątek .

- To był naprawdę trudny mecz, dlatego trudno go analizować, ponieważ Iga grała na naprawdę wysokim poziomie. W tym momencie trudno było zrobić coś innego, aby wywrzeć na nią presję, ponieważ prezentowała się niewiarygodnie. Niemniej analizujemy, staramy się też iść do przodu, myśleć o trawie, bo to inne wyzwanie, inny turniej. Niemniej myślę, że ten mecz bardzo mi pomógł. Tak był trudny, był bardzo trudny, ale mam nadzieję, że wyjdzie mi na dobre - odparła Interii szósta tenisistka świata.