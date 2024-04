Hiszpanie biją na alarm. Chodzi o rywala Huberta Hurkacza

Na liście zgłoszonych do rywalizacji w Monako znalazł się m.in. Carlos Alcaraz . Młody Hiszpan miał już okazję nosić miano lidera światowego rankingu , a na swoim koncie ma dwa tytuły wielkoszlemowe . Nic więc dziwnego, że organizatorzy, chcąc zachęcić kibiców do kupna biletów, publikują w sieci sporo contentu w udziałem 20-letniego zawodnika.

Poruszenie po publikacji nagrania z udziałem Carlosa Alcaraza. Co ze zdrowiem Hiszpana?

W jednym z wpisów opublikowanych w mediach społecznościowych zamieszczono nagranie z treningu Carlosa Alcaraza , wobec którego kibice i dziennikarze nie potrafili przejść obojętnie. Młody gwiazdor do pierwszego meczu w Monte Carlo przygotowywał się bowiem ze sporym opatrunkiem na przedramieniu , co zaniepokoiło przede wszystkim hiszpańskie media.

Na portalu "Sport" dziennikarze zwrócili uwagę na to, jak wyglądał trening 20-letniego gwiazdora. "Nie trenował z innym zawodnikiem (co jest dość częstą praktyką wśród tenisistów - przyp.red). Ograniczał się jedynie do odbijania piłki pod okiem trenera Juana Carlosa Ferrero" - podkreślono.