Hiszpan zabrał partnerkę do Włoch i stało się to. Wszystko się nagrało

W 2023 roku tenisista miał kolejne powody do świętowania, bowiem 21 sierpnia zajął 21. miejsce w tabeli ATP, co było jego najwyższym wynikiem w karierze. Teraz jednak nie widzie mu się już tak dobrze na kortach. Zawodnik przystąpił do pierwszego w tym sezonie wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Nie osiągnął jednak spektakularnych rezultatów w Melbourne. W pierwszej rundzie pokonał Francuza Constanta Lestienne (6-4, 6-4, 7-6(5)), a w następnym meczu musiał uznać wyższość reprezentanta Portugalii Nuno Borgesa 7:6 (7), 6:3, 6:3.