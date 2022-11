Historyczny wyczyn. To się wcześniej nigdy nie stało

Szwajcarki, by dotrzeć do finału, pokonały w półfinale Czeszki 2-0, natomiast Australijki wygrały z Wielką Brytanią 2-1.

Również w decydującej rywalizacji tenisistki ze Szwajcarii potrzebowały tylko dwóch meczów, by rozstrzygnąć finał na swoją korzyść. Co prawda w pierwszym spotkaniu Jil Teichmann potrzebowała trzech setów, by pokonać Storm Sanders, jednak ostatecznie była górą 6:3, 4:6, 6:3.