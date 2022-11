Historyczny wyczyn Magdy Linette, ale potem odbyła się "demolka"

Tenis. Danielle Collins wygrała z Magdaleną Fręch

Już w pierwszym gemie doszło do przełamania, kiedy Collins, 14. tenisistka rankingu, przełamała naszą zawodniczkę. Fręch natychmiast jednak odrobiła stratę. Amerykanka w siódmym gemie znowu odebrała serwis Polce, co wystarczyło jej do wygrania pierwszego seta 6:4.