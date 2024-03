Historyczny tytuł Polaka. Na oczach legendy i prezydenta kraju

Chociaż Kamil Majchrzak miał już na swoim koncie dwa tytuły w tym sezonie, to w sobotę walczył o zdecydowanie najcenniejszy skalp. Po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy miał okazję na triumf w turnieju rangi ATP Challenger. Polak przebył wymagającą drogę do finałowego starcia. Najwięcej problemów sprawił mu półfinałowy rywal Max Houkes, gdzie nasz tenisista musiał odrabiać straty po przegranym pierwszym secie.

W meczu o tytuł na reprezentanta Polski czekał Marco Trungelliti, będący aktualnie na 220. miejscu w rankingu ATP. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania doszło do niemałego zamieszania. Tuż po zakończeniu finału debla rozpadało się na dobre w Kigali i finał singla opóźnił się o dwie godziny . O godz. 14:00 czasu polskiego tenisiści mogli jednak wyjść na kort, który został przygotowany do gry.

Trudny początek spotkania, a później wielki przełom. Kamil Majchrzak wygrywa w Kigali

Początek finałowego starcia nie ułożył się po myśli Majchrzaka. Rywal grał na swoich warunkach i już w trzecim gemie przełamał serwis naszego tenisisty. Po chwili Polak zebrał się do odrabiania strat. Wszystko, co najlepsze w pierwszym secie, rozpoczęło się w szóstym gemie. Rywal robił, co mógł, by odeprzeć natarcie ze strony Kamila, w pewnym momencie potrafił posłać nawet trzy asy z rzędu, ale ostatecznie reprezentant Polski przełamał Argentyńczyka za piątą okazją i wyrównał na 3:3.