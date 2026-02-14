Finał tegorocznej edycji WTA 1000 w Dosze przyniósł nam zaskakujące zestawienie. Było jasne, że poznamy nową mistrzynię Qatar Open. Do decydującego starcia awansowały: Karolina Muchova i Victoria Mboko. Czeszka okazała się lepsza w półfinale od pogromczyni Igi Świątek - Marii Sakkari. Reprezentantka naszych południowych sąsiadów przegrywała z Greczynką już 3:6, 0:2, ale ostatecznie triumfowała po trzysetowej batalii. Z kolei Kanadyjka wyeliminowała po drodze m.in. zwyciężczynię tegorocznego Australian Open - Jelenę Rybakinę. Potem pokonała jeszcze imienniczkę Kazaszki, czyli Łotyszkę Ostapenko. W ten sposób 19-latka już zapewniła sobie pierwszy w karierze awans do czołowej "10" rankingu.

Mboko chciała jednak powalczyć o więcej. Pragnęła zdobyć drugie trofeum rangi WTA 1000. I aż trudno uwierzyć, że do dziś Muchova nie miała ani jednego takiego tytułu. Karolina zwyciężyła w tylko jednym turnieju głównego cyklu. Stało się to w 2019 roku, podczas imprezy WTA 250 w Seulu. Wygrała wówczas w finale z Magdą Linette. Potem Czeszka znalazła się chociażby w decydującym starciu na Roland Garros 2023, ale tam w ostatniej chwili umknęło jej zwycięstwo w potyczce z Igą Świątek. Dotychczasowy bilans 29-latki w finałach wynosił 1-5. W sobotę udało się go poprawić.

WTA Doha: Karolina Muchova kontra Victoria Mboko w finale

Mecz rozpoczął się od pewnie utrzymanego podania przez Mboko, do zera. Następne gemy były bardzo wyrównane, ale w żadnym z nich nie zobaczyliśmy break pointów, mimo gry na przewagi. Te pojawiły się dopiero podczas siódmego rozdania. Wówczas Muchova wypracowała sobie dwie okazje na przełamanie z rzędu i wykorzystała już pierwszą z nich. Karolina mogła zamknąć partię już w dziewiątym gemie. Wtedy Victoria obroniła jednak setbola i przedłużyła jeszcze rywalizację w premierowej odsłonie - ale tylko na moment. Po zmianie stron Czeszka straciła tylko jeden punkt przy swoim serwisie i triumfowała 6:4.

Reprezentantka naszych południowych sąsiadów próbowała pójść za ciosem na starcie drugiej części pojedynku. Znów obejrzeliśmy walkę na przewagi, jednak ostatecznie Mboko nie musiała bronić break pointów. Te nastały podczas piątego gema. Szybko zrobiło się 40-0 dla Muchovej na returnie. Mimo to do przełamania nie doszło. Victoria zdobyła pięć punktów z rzędu i dorzuciła trzecie "oczko" na swoje konto. Ten moment miał istotne znacznie w kontekście tego, co wydarzyło się po zmianie stron. 19-latka wypracowała sobie premierowe szanse na breaka. Już przy pierwszej okazji dopisała jej odrobina szczęścia. Piłka zawadziła o taśmę i zmyliła będącą przy siatce Czeszkę.

Tenisistka z Kanady wyszła na prowadzenie 4:2, ale nie nacieszyła się tym faktem zbyt długo. Po zmianie stron doszło do powrotnego przełamania. Następnie Muchova wyrównała na 4:4 i gra o zwycięstwo w partii rozpoczęła się od nowa. W dziesiątym gemie Mboko próbowała wytworzyć presję na returnie. Czeszka serwowała wtedy po pozostanie w secie. Karolina wróciła jednak ze stanu 0-30, wygrywając cztery kolejne akcje. Tenisistka z Ołomuńca poszła za ciosem. Wywalczyła breaka i po zmianie stron podawała po triumf w całym turnieju. Zrobiła to perfekcyjnie, nie tracąc punktu.

W ten sposób Muchova zwyciężyła w meczu 6:4, 7:5 i zdobyła swój największy tytuł w dotychczasowej karierze. W najnowszym notowaniu rankingu awansuje na 11. miejsce i znajdzie się tuż za finałową rywalką. Kilka minut po ostatniej piłce rozpoczęła się ceremonia dekoracji. Na scenę niespodziewanie wkroczył... Gianni Infantino, prezydent FIFA. Nie był sam - obok niego znalazł się m.in. właściciel PSG - Nasser Al-Khelaifi. Sternik światowego futbolu wręczył Karolinie główną nagrodę, czyli złotego orła. W stolicy Kataru dało się odczuć przedsmak futbolowego Mundialu.

Iga Świątek i Karolina Muchova podczas ceremonii Roland Garros 2023

Karolina Muchova

Victoria Mboko