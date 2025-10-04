Historyczny triumf Majchrzaka. 6:0 na koniec, rozstawiony Amerykanin za burtą Szanghaju

Turniej ATP Masters 1000 w Szanghaju jest dla Kamila Majchrzaka (66. zawodnika rankingu) pierwszym występem od US Open, w którym to skreczował w trakcie meczu trzeciej rundy z powodu kontuzji mięśnia międzyżebrowego. Polak potrzebował kilku tygodni na wyleczenie urazu, przez co nie wystąpił w Pucharze Davisa oraz w dwóch turniejach ATP. Zobaczyliśmy go w akcji dopiero przedwczoraj, podczas premierowej fazy zmagań w Chinach. Na "dzień dobry" zmierzył się z Ethanem Quinnem. Nasz reprezentant nie dał żadnych szans Amerykaninowi, wygrywając 6:3, 6:4.

Dzisiaj, tuż po godz. 6:30 czasu polskiego, 29-latek przystąpił do walki o pierwszy w karierze awans do trzeciej rundy rozgrywek rangi Masters 1000. Jego przeciwnikiem ponownie okazał się zawodnik ze Stanów Zjednoczonych, ale tym razem rozstawiony. Mowa o turniejowej "29" - Brandonie Nakashimie. Panowie mierzyli się ze sobą jak dotąd dwukrotnie - oba te starcia odbyły się w 2022 roku. Po zaciętych bataliach lepszy okazywał się tenisista z USA. W sobotę Majchrzak miał doskonałą okazję, by wziąć rewanż na rywalu.

ATP Szanghaj: Kamil Majchrzak kontra Brandon Nakashima w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Nakashimy. Już na "dzień dobry" obserwowaliśmy bardzo zaciętą walkę. Majchrzak wyszedł na prowadzenie 40-15, a to oznaczało dwa break pointy. Później Brandon doprowadził do równowagi, miał nawet piłkę na 1:0. W dalszej fazie rozdania pojawiły się następne okazje na przełamanie dla Kamila. Przy czwartej z nich Polak popisał się kapitalnym dropszotem, do którego nie zdołał już dojść Amerykanin. Po zmianie stron nasz reprezentant bardzo pewnie utrzymał swoje podanie i potwierdził przewagę, wychodząc na 2:0.

W trakcie trzeciego gema rozstawiony z "29" zawodnik doczekał się premierowego "oczka" na swoim koncie. A po chwili niespodziewanie dołożył kolejne. Niespodziewanie, bowiem Majchrzak prowadził przy własnym podaniu już 40-0 i wydawało się, że zakończenie go po swojej myśli będzie dla Kamila formalnością. Od tamtego momentu Polak przegrał jednak pięć akcji z rzędu. Po pięciu rozdaniach Nakashima po raz pierwszy znalazł się na prowadzeniu. Po zmianie stron nasz reprezentant przerwał złą passę i doczekał się wygranego gema po dłuższej przerwie. Amerykanin złapał lepszy rytm, przez co to tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego musiał gonić wynik.

Podczas dziewiątego gema sytuacja ponownie uległa zmianie. Już drugi break point powinien przynieść Majchrzakowi prowadzenie 5:4. Powinien, gdyż przy smeczu, będąc przy siatce, Kamil trafił w taśmę i piłka poleciała w korytarz deblowy. Później Polak doczekał się jeszcze jednej szansy na przełamanie i tym razem sytuacja potoczyła się po myśli naszego reprezentanta. 29-latek serwował zatem po zwycięstwo w premierowej odsłonie. I wykonał swoje zadanie bez większych problemów, posyłając dwa asy na koniec. Ostatecznie wygrał pierwszą partię 6:4.

Druga część pojedynku rozpoczęła się dla Kamila równie doskonale, co pierwsza - od zdobytego przełamania. Początkowo to Nakashima miał piłkę na 1:0, ale później zrobiła się równowaga. Przy pierwszym break poincie dla naszego reprezentanta Brandon posłał asa, jednak po chwili zrobił podwójny błąd serwisowy i Polak otrzymał jeszcze jedną okazję na przełamanie. Akcja potoczyła się po myśli tenisisty z Piotrkowa Trybunalskiego. Po zmianie stron 29-latek potwierdził przewagę i jego sytuacja w spotkaniu z 32. zawodnikiem rankingu ATP wyglądała coraz lepiej.

Po trzecim rozdaniu Majchrzak jeszcze bardziej uciekł swojemu przeciwnikowi po tym, jak wywalczył kolejne przełamanie. Chwilę później było już 4:0 dla Kamila, co oznaczało, że historyczny awans zbliżał się wielkimi krokami. Nakashima wyglądał na tenisistę, który zatracił wszelkie atuty. W piątym gemie nie zdobył ani jednego punktu przy własnym podaniu. Dzięki temu nasz reprezentant serwował po wygraną. Polak wykorzystał trzeciego meczbola, zapewniając sobie zwycięstwo 6:4, 6:0. Historyczny, pierwszy w karierze awans do trzeciej rundy turnieju rangi ATP Masters 1000, stał się faktem. O awans do najlepszej "16" w Szanghaju zagra z rozstawionym z "7" Alexem de Minaurem.

Kamil Majchrzak - Ethan Quinn. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kamil Majchrzak Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Brandon Nakashima Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Alex de Minaur AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP