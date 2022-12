Historyczny sukces polskiego półfinalisty French Open!

Martyn Pawelski dopiero miesiąc temu "wszedł" w dorosłe życie - spokojnie też zamienia tenis juniorski na seniorski. Pierwsze swoje starty w turniejach ITF zaliczył rok temu (dotarł nawet do półfinału w Monastyrze), ale bardzo rozsądnie układał sobie kalendarz startów. Największych echem i tak odbiły się występy Polaka w rywalizacji juniorskiej - 17-latek z Bytomia w czerwcu dotarł do dwóch półfinałów w Paryżu, tak w singlu, jak i w deblu. W Wimbledonie odpadł w 1/8 finału, w US Open - w drugiej rundzie