Gdy Iga Świątek walczyła w Cancun o swój pierwszy tytuł mistrzyni WTA Finals, mecze co chwilę były przerywane, a nawet przekładane. Opóźniono także finał. Podobną przygodę w tej samej części świata przeżyły Anna Hertel i Olivia Lincer. Awansowały do finału debla w turnieju ITF w Santo Domingo - dla pierwszej była to szansa na zwycięstwo po ponad dwuletniej przerwie, dla drugiej: pierwszy taki mecz w karierze. Zakończenie występu było zaskakujące, tak dla nich, jak i dla rywalek.