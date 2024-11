WTA 125 w Buenos Aires. Świetny występ Katarzyny Kawy i Mai Chwalińskiej. Polki zagrają o tytuł

W drugim zaś były niemal bezbłędne w tych najważniejszych gemach, czyli wówczas, gdy serwowały. A były one dramatyczne, zacięte. Każdy z czterech takich gemów kończył się "decydującym punktem", Fossa Huergo i Strachowa miał aż sześć szans na przełamanie. Nie wykorzystały żadnej z nich, same zaś zostały dwukrotnie przełamane. Zatem 6:3, 6:2 0 i po 71 minutach awans do finału, który dla Chwalińskiej jest wydarzeniem historycznym. Nigdy bowiem nie grała o tytuł w challengerze WTA - teraz to ją spotka. W niedzielę, bo dopiero w sobotę Polki poznają swoje rywalki.