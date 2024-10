Historyczne zwycięstwo, a potem takie słowa Fręch. Spora konsternacja

Sen Magdaleny Fręch trwa. Pierwsze takie zwycięstwo w karierze

Końcówka sezonu jest świetna w wykonaniu Magdaleny Fręch. Już pod koniec lipca była blisko ważnego zwycięstwa, ale w finale Prague Open uległa rodaczce, Magdzie Linette (2:6, 1:6). Na swój przełomowy moment łodzianka musiała poczekać jeszcze kilka tygodni. We wrześniu wzięła udział w turnieju w Guadalajarze, który okazał się dla niej kluczowy. 26-latka zdołała bowiem go wygrać po finale z Olivią Gadecki. Dla Fręch było to pierwsze zwycięstwo w turnieju z głównego cyklu WTA. Ten triumf miał niebagatelne znaczenie. W głównej mierze to w jego wyniku Polka trafiła do pierwszej 30-tki rankingu WTA, gdzie obecnie plasuje się na rekordowo wysokim, 27. miejscu.