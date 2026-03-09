Hubert Hurkacz od lata 2024 roku niestety przeżywa głównie bolesne tenisowe momenty. Wyjątkiem od tej reguły okazały się występy w United Cup 2026, gdzie "Hubi" pokonał Alexandra Zvereva czy Taylora Fritza oraz turniej ATP 250 w Genewie w 2025 roku, gdy Hurkacz dotarł finału.

Dla naszego zawodnika był to dopiero drugi turniej w karierze na nawierzchni ziemnej, w którym zdołał dotrzeć do finału. Pierwszym była impreza ATP 250 w kwietniu 2024 roku w portugalskim Estoril. Hurkacz przystępował do niej rozstawiony z numerem dwa, ale zdecydowanie nie należał do faworytów.

Przelew na korcie. Hurkacz bogatszy o blisko 100 tysięcy euro

Tym był bez wątpienia Casper Ruud, który na "mączce" radzi sobie zwyczajowo znakomicie. Polak z Norwegiem się nie mierzył, bo ten odpadł na etapie półfinału, przegrywając z Pedro Martinezem. Niemniej "Hubi" miał na swojej drodze bardzo solidnych tenisistów, szczególnie jeśli chodzi o grę na "mączce".

W ćwierćfinale pokonał bowiem Hiszpana Ruiza, a w półfinale Chillijczyka Garina. Obaj wiedzą, jak grać na nawierzchni ziemnej. W samym finale również przyszło mu mierzyć się ze specjalistą od gry na tego typu kortach - Pedro Martinezem. Tego pokonał w dwóch setach 6:3, 6:4.

Do dziś pozostaje to jedyny turniejowy triumf Hurkacza jeśli chodzi o nawierzchnię ziemną. Viralem w internecie poniosło się także to, co wydarzyło się kilkanaście minut po ostatniej piłce. Organizatorzy w bardzo kreatywny sposób zrealizowali swoje zobowiązania sponsorskie i sprawili, że mówiło się o nich sporo.

Doszło bowiem do wysłania przelewu na konto Polaka na oczach całego świata. Organizatorzy wystawili specjalny ekran na środek kortu, a potem wpisali niezbędne dane i przelali Polakowi niespełna 100 tysięcy euro przewidzianych za triumf. Polak z uśmiechem podniósł kciuk w górę i powiedział "zrobione", podsumowując całą akcję.

Hubert Hurkacz pożegnał się z US Open 2024 na etapie drugiej rundy BERTRAND GUAY / AFP AFP

Głośno o Hubercie Hurkaczu przez Australian Open 2026 IZHAR KHAN AFP

Hubert Hurkacz DAVID GRAY / AFP AFP

